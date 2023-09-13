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MLB／洛登骰到6狂飆9K 助洋基單日2勝紅襪一起美東墊底

聯合新聞網／ 綜合報導
洛登狂飆9K助洋基力克紅襪。 路透
洛登狂飆9K助洋基力克紅襪。 路透

由於昨天下雨延賽，洋基紅襪「世仇對決」今天進行雙重賽。洋基首戰以3：2險勝，第2戰靠本季低迷的洛登（Carlos Rodon）「骰到6」，主投5局狂飆9K只失1分，率洋基以4：1再次擊敗紅襪，單日2勝後兩隊戰績都是73勝72敗，並列美東墊底。

首場比賽紅襪4局下靠著狄佛斯（Rafael Devers）陽春砲和洋基投手暴投得到2分，洋基6局上展開反撲，勒梅休（DJ LeMahieu）先敲出長打追回1分，隨後托瑞斯（Gleyber Torres）敲出帶有2分打點的一壘安打，將比分改寫為3：2。

9局下洋基終結者霍梅斯（Clay Holmes）單局投出3保送，但紅襪打者佛度戈（Alex Verdugo）敲出雙殺打結束比賽。

第2戰洋基推出今年陷入低潮的洛登先發，他首局就被紅襪大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）敲出生涯首轟。洛登接下來雖投出4次保送，被敲4安打，但狂飆9K沒再失分。洋基4名牛棚投手登板都未失分，終場以4：1力克紅襪。

這是洋基自美國時間2006年8月18日後，首度在芬威球場雙重賽都贏球。洋基教頭布恩（Aaron Boone）則獲得執教生涯第500勝，他賽後表示，「這是很酷的數字，真希望幾周前就發生。」

洛登今天投出個人本季新高的9次三振，但同時投出4次保送，導致5局投完就用93球退場，防禦率降到6.14。洛登賽後說，「我仍然投得不好，但今天朝正確方向邁出第一步，想以此為基礎，繼續前進。」

洋基 紅襪

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