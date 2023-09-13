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MLB／遊騎兵王牌薛則傷退仍擊敗藍鳥 兩隊外卡排名互換

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則傷退，遊騎兵仍擊敗藍鳥。 美聯社
薛則傷退，遊騎兵仍擊敗藍鳥。 美聯社

遊騎兵隊今天以6：3擊敗藍鳥隊，戰績超車藍鳥，暫居美聯外卡第2。不過王牌投手薛則（Max Scherzer）卻傷退，明天將接受進一步檢查。

薛則今天表現出色，5局投完未失分，但6局下面對藍鳥打者比切特（Bo Bichette）時面有難色，隨後就退場休息。薛則今天主投5.1局被敲3安，無失分，投出2次三振和1保送。

據美聯社報導，薛則是右三頭肌痙攣，預計明天接受檢查。薛則賽後透露6局熱身時就感到緊繃，「當我對比切特投出曲球時，感覺到不舒服，我在投手丘繼續投球動作時，沒辦法完全釋放力量。」

藍鳥今天推出韓籍左投柳賢振應戰，他繳出6局失3分優質先發，但吞下敗投。賽後兩隊外卡排名互換，遊騎兵以80勝64敗排第2，領先藍鳥半場勝差。太空人隊今天意外不敵運動家，遊騎兵在美聯西區只落後太空人1場勝差。

遊騎兵 藍鳥 薛則 柳賢振

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