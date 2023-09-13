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MLB／投得爛還耍大牌 傳藍鳥馬諾亞不爽被下放拒去3A報到

聯合新聞網／ 綜合報導
馬諾亞遭爆出下放小聯盟後耍大牌拒絕報到。 美聯社
馬諾亞遭爆出下放小聯盟後耍大牌拒絕報到。 美聯社

藍鳥去年的王牌馬諾亞（Alek Manoah）本季表現荒腔走板，跟身材一起走鐘的成績對本季藍鳥投手群造成嚴重打擊，還兩度被下放小聯盟，但根據外媒報導，馬諾亞自8月11被藍鳥第二度下放後，就從未向3A報到，本季有極高機率不會回到大聯盟。

馬諾亞去年在生涯第二個賽季繳出頂尖成績，狂掃16勝之餘防禦率僅2.24，在美聯塞揚獎票選高居第3，被視為藍鳥未來王牌的不二人選，沒想到本季狀況不是一個「慘」字能形容，拿下3勝9敗，防禦率來到突破天際的5.87，每9局丟出6.1次保送，簡直不是屬於這個層級的投手。

馬諾亞在六月遭到藍鳥下放新人聯盟，七月初回歸後先發6場又被送回小聯盟，不過根據美媒指出，馬諾亞顯然對此次下放相當不滿，這一個多月來從未向3A球隊報到，甚至沒有進牛棚練投或是參與投球訓練。

目前是藍鳥衝擊季後賽的關鍵期，各方面都像未爆彈的馬諾亞要回到大聯盟投手丘，機率可說是微乎其微。

值得一提的是，馬諾亞曾嗆洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）是抹油作弊仔，結下不小樑子，但如今後者有極高呼聲獲得塞揚獎，馬諾亞卻投出難堪成績，兩人截然不同的處境也讓球迷譏笑馬諾亞「囂張沒落魄的久」。

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