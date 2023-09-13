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MLB／歐森51轟追平勇士隊史 大谷翔平快追不上了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
勇士隊歐森今天又敲出本季第51轟追平隊史紀錄。 美國聯合通訊社
勇士隊歐森今天又敲出本季第51轟追平隊史紀錄。 美國聯合通訊社

勇士歐森（Matt Olson）近期全壘打狂炸，今天又敲出本季第51轟追平隊史紀錄，持續拉開與大谷翔平的差距；而勇士隊在延長賽10局以7：6險勝費城人隊之後，在國聯東區封王的魔術數字減到M2，代表明天再贏就可歸零。

歐森今年全壘打數字與大谷翔平一度呈現拉鋸戰，兩人在9月4日同以44轟並列，然而大谷在9月5日受傷後連續9場沒出賽，這段期間歐森轟出7發全壘打，瞬間拉開差距。

歐森今天在4局上的陽春砲幫助球隊扳平戰局，51轟也追平2005年瓊斯（Andruw Jones）寫下的隊史單季最多轟紀錄，勇士隊還有17場比賽供歐森破紀錄。

不止全壘打，歐森目前128分打點也是大聯盟最多，領先第二名25分打點，距離馬修斯（Eddie Mathews）在1953年寫下的隊史紀錄還差7分打點，而勇士般到亞特蘭大後最多是2003年薛菲爾德（Gary Sheffield）的132分打點。

勇士隊今天靠全壘打一度大幅領先，歐森追平砲之後，亞古納（Ronald Acuna Jr.）5局上的2分砲加上歐蘇納（Marcell Ozuna）3分砲，領先的5分被慢慢花光，好在延長賽10局上羅沙里歐（Eddie Rosario）的安打敲回關鍵1分。

歐森 勇士

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