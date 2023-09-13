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MLB／提早開機也提早關機 達比修拚美日通算200勝明年再來

聯合新聞網／ 綜合報導
達比修有將缺席本季剩餘賽事。 美聯社
達比修有將缺席本季剩餘賽事。 美聯社

日籍強投達比修有季前和教士隊續約6年，但本季表現卻不盡人意，近期苦吞個人3連敗，在八月底也因骨刺被放入傷兵名單，隨著教士與季後賽漸行漸遠，今天球隊也宣布達比修有本季將不再登板投球。

達比修有去年繳出16勝8敗，防禦率3.10的王牌成績單，在國聯塞揚獎票選排名第8，也讓教士甘願為36歲的他奉送一紙6年1.08億美元的長約，在續約後他也代表日本出戰WBC經典賽，並成功幫助球隊登頂世界第一。

但在開季後達比修有表現就起伏不定，本季拿下8勝10敗，但防禦率高達4.56，生涯只有2018年高過這個數字，但該年因傷整季只出賽8場。

達比修有上個月對戰釀酒人的先發後，因手肘發言而進入傷兵名單，後來被檢查為骨刺，原先要繼續觀察力拼季末復出，但目前教士和外卡第三的響尾蛇已經來到7.5場勝差，季後賽之路渺茫，便決定讓達比修好好養傷。這也代表他要到明年球季才能挑戰美日通算200勝的里程碑。

除了達比修有的缺陣讓教士輪值少了一員大將，另一名主力投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）在八月初受傷後，回歸時程也尚未明瞭，距離季末剩下不到20場，有可能也會一同關機。

日本

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