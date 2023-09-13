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MLB／大谷翔平連9場缺席4年來首度 16日才上可能性更高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天依舊未列入先發打線，連續9場沒有出賽。 路透社
大谷今天依舊未列入先發打線，連續9場沒有出賽。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平因右腹斜肌傷勢，今天依舊未列入先發打線，連續9場沒有出賽，總教練尼文（Phil Nevin）的回應不再是「明天有機會」，更延長到「大後天更有可能」。

大谷翔平從9月5日賽前練打導致右腹斜肌緊繃，被臨時移出先發打線後，至今皆未出賽，昨天原本一度被排進打線中，但又被臨時換下。

尼文表示：「他原本有信心回歸，但經過熱身、治療後，到了打擊練習，他感覺自己沒有到百分之百，他告訴我還不是時候。」

天使隊今起要與水手隊2連戰，大谷翔平依舊沒出賽，這是他自2019年9月接受左膝手術後，4年來第一次，尼文也透露，下一場比賽大谷仍有可能出賽，不過接下來天使休兵一天、16日重返天使隊主場，屆時大谷出賽的可能性更大。

「有一天他會走進來跟我說，他準備好了。」尼文說：「今天我安排的打線沒有他，但如果他練習沒問題，告訴我準備好上場，那我就會排他進去。」

天使隊本季剩下17場比賽，大谷翔平的44轟雖已不是大聯盟最高，但仍在美聯排第ㄧ，另外OPS（整體攻擊指數）1.066、長打率0.654仍是大聯盟最佳，休息9場還是美聯MVP熱門。

天使 大谷翔平 大聯盟

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