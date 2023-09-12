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MLB／不滿好球帶太離譜！海盜海耶斯呼籲引進機器裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
海耶斯是海盜期待的新生代打者。 美國聯合通訊社
海耶斯是海盜期待的新生代打者。 美國聯合通訊社

海盜三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）在前日的比賽中因為主審撿了一個離譜的好球，從原先的保送變成三振，對此他大感不滿，不只在比賽後繼續跟主審爭論，也在社交媒體發文表示，聯盟應該引進機器人裁判輔助。

昨日海盜對勇士的比賽的第八局，海耶斯在3分落後的情況下上場打擊，面對勇士後援左投明特（A.J. Minter），海耶斯在球數1好3壞選掉一顆遠離好球帶的外角速球，正當他準備向一壘出發時，米勒（Bill Miller）卻判定為好球，原先以為獲保送的海耶斯在下一球隨即遭三振。

賽後海耶斯相當不滿，在社群媒體X(原名推特)上發文提到，自己在比賽後還有跟主審爭論這顆球離好球帶還差得遠，但主審竟聳肩回應：「我給了你全壘打的機會」，顯見裁判並不注重維持好球帶的公正性，「這告訴我你根本不在乎，也無法被信任，拜託大聯盟，請引進ABS（自動擊球挑戰系統）。」

海盜總教練薛爾頓（Derek Shelton）也力挺子弟兵，表示海耶斯對此感到很沮喪，「我們今天採取不一樣的方式發洩，我並不是在替他發言，但不管哪個打席都很重要，他對投手的每一球都保持熱情，而我覺得這很重要。」

大聯盟目前正在3A進行ABS系統的測試，比賽中不管是打者、投手或捕手都可以透過這套系統挑戰主審的判決，不過目前仍沒有這套系統搬上大聯盟的確切時間表。

裁判

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