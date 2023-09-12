MLB／藤浪晉太郎9月0失分 金鶯本季全聯盟都贏過一輪

今天金鶯在主場迎戰作客的紅雀，靠著馬林斯（Cedric Mullins）的逆轉滿貫砲助陣，加上日籍投手藤浪晉太郎一局無失分成功關門，最終以11：5贏下這場「雙鳥之戰」，賽後金鶯更成為史上首支單季贏過其他29支球隊至少一次的勁旅，持續鎖定分區龍頭位置。

大聯盟本季進行賽程改制，減少同分區對戰頻率、增加跨分區對戰，讓每支球隊在單賽季都能夠有碰面的機會，經過例行賽142場征戰，本季展翅高飛的金鶯已經擊敗過聯盟其他28隊，今天終於湊齊最後一塊拼圖，成為改制後首支聯盟全制霸的球隊，下一個有機會達標的是道奇，目前他們只剩下老虎還沒贏過。

金鶯日籍投手藤浪晉太郎今天在第九局登板關門，雖然一開始就投出飛越明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）頭上的大暴投，但後續用87.2英里的卡特球製造飛球出局；藤浪在兩出局後先後因保送、安打被攻佔得點圈，最終仍順利用滾地球收下這場球賽，賽後防禦率下修至7.05，九月份5場出賽還沒有失分，近況不錯。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後表示，陣容深度是維持本季競爭力的主因，近5場比賽球隊場均可以得9.6分，「我們的打者陣容相當深，當打線表現好也會帶動投手發揮，在打擊區展現競爭力，在壘包間也發揮得宜，現在球隊的進攻保持無私的心態，對我來說這就是該繼續進行下去的方式。」

拿下對紅雀的開門紅後，金鶯也持續推進連續86個系列賽不被橫掃的紀錄，大聯盟紀錄是1942至1944年紅雀的125個系列賽，這場勝利也讓洋基確定從分區冠軍的競爭行列中淘汰。