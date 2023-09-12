MLB／失望賽季惹嘲笑 大都會主帥看淡了：棒球界沒有同理心

大都會絕對是本季大聯盟最令人失望的球隊，季前坐擁著全大聯盟最高昂的團隊薪資，卻在半個球季後舉白旗投降，將陣中球星紛紛出清，戰績更一路下跌至近墊底，面對這個被外界當作笑柄的賽季，大都會主帥蕭瓦特（Buck Showalter）受訪時無奈表示，別奢望在大聯盟能獲得同情。

去年還是百勝球隊的大都會季前團隊薪資高達3.5億美金，在季中交易大限破釜沉舟後戰績急遽墜落，如今距離分區墊底的「坦隊」國民只剩下半場勝差，荒唐的戰績讓外界跌破眼鏡，這艘沉船的「宇宙戰艦」更成為本季球迷間首屈一指的大笑話。

大都會總教練蕭瓦特認為，自己不認為戰績太爛就該獲得別人的同情，因為在競爭激烈且殘酷的體育圈，每個人都只想跨越對方，「在棒球圈尋求同情，好比在流血時，人們會一邊嘲笑你一邊踩你的脖子。」蕭瓦特說：「就像我們去年做的那樣。」

此外，蕭瓦特也認為整季球隊遭逢各種挑戰，不僅表現不如預期，傷勢的影響也限制了球隊的發揮，「我們試圖和球隊其他人解決問題，但事實上沒有人會關心你的煩惱，因為大家都有各自的難題要解決，我們應該打得更好，我們原有機會讓它變得不那麼重要。」