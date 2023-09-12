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MLB／兩人打數已接近 張育成被DFA前成績不輸史托瑞

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成。 法新社
張育成。 法新社

紅襪隊8月初DFA旅美好手張育成，游擊防區由傷癒歸隊的「故事哥」史托瑞（Trevor Story）頂替。史托瑞雖守備穩定，但打擊表現持續低迷，還不如張育成本季成績。

張育成本季累積105打席；史托瑞已獲得104打席。張育成敲出6轟、18分打點，打擊率0.162，長打率0.352，整體攻擊指數（OPS）0.552。史托瑞只敲出1轟、7分打點，打擊率0.183，長打率0.288，OPS0.509。

守備部分，兩人都很出色，據《Baseball Savant》統計，張育成出局製造值（OAA）為+4，史托瑞OAA為+6更勝一籌。

儘管兩人成績差不多，但史托瑞打出過實績，曾2度拿下國聯銀棒獎，張育成則未站穩過大聯盟。另外，史托瑞本季年薪2000萬美元；張育成約為85萬美元。

張育成 紅襪

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