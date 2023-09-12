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MLB／J-Rod「30轟30盜」達陣 水手隊史第2人、23歲前第4人

聯合新聞網／ 綜合報導
J-Rod敲出追平兩分砲，單季30轟30盜達成。 路透
J-Rod敲出追平兩分砲，單季30轟30盜達成。 路透

大聯盟賽季進入尾聲，美聯西區三強競爭仍非常激烈。水手隊今天被「水鬼」天使隊抓到，以5：8輸球苦吞4連敗。不過「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）完成單季「30轟30盜」，成為隊史第2位達成的選手。

水手隊史首位單季30轟30盜是1998年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），他當年42轟46盜。J-Rod近14戰轟出9發全壘打，也成為史上第4位23歲前達成30轟30盜選手，前3位是1998年A-Rod、2012年楚奧特（Mike Trout）及2019年亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

水手上個系列賽面對光芒隊，先拿1勝後吞下3連敗。今天在主場迎戰天使，9局打完雙方3：3平手。10局上天使隊朱力（Brandon Drury）轟出兩分砲，10局下J-Rod回敬兩分砲追平，同時達成單季30轟30盜。

天使11局上靠安打串聯進帳3分，水手11局下則被三上三下，終場以5：8輸球。目前戰績79勝65敗，落後美西龍頭太空人2.5場，落後美西第2且外卡第3的遊騎兵0.5場。

太空人 水手 遊騎兵 Julio Rodriguez

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