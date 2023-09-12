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籃球／傳將有3職籃聯盟並立 籃協：絕不會讓此狀況發生

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華籃協表示將不會讓三職籃聯盟並立的狀況發生。記者劉肇育／攝影
中華籃協表示將不會讓三職籃聯盟並立的狀況發生。記者劉肇育／攝影

國內職籃在過去兩年歷經雙聯盟並列的狀況後，近期又傳出雙聯盟將有球隊出走成立第三職籃聯盟，中華民國籃球協會秘書長李雲翔今天表示，絕對不會讓三職籃聯盟並立的狀況發生，如果將有新聯盟成立，舊的聯盟也應該要設有完善的退場機制。

李雲翔出席跨聯盟籃球邀請賽活動時表示，站在籃協的立場，就是不會有第三個職業聯盟，依照台灣籃球目前的狀況，也確實沒有辦法讓三聯盟並立的狀況發生，正如同過去籃協曾提出的合併一事，希望是讓最大化效應發揮，如果有新聯盟成立，其他聯盟就應該要讓球隊有退場機制。

李雲翔指出，包括9月9日最新成為籃協會員的台新在內，目前雙職籃聯盟12支球隊加上兩大聯盟都是籃協的團體會員，未來如有新聯盟要成立也必須經過籃協同意，不過他也直言，台灣現在包括雙職籃與SBL在內共16支球隊，新聯盟如果要成立必須要好好談，不可讓原有聯盟的球隊突然變成孤兒，或是覺得被遺棄，籃協也不會讓三聯盟並存的狀況發生。

對於台灣未來職籃的發展，李雲翔直言，希望是能朝著日本B.League的一、二級制方向前進，「這是兩聯盟應該去討論的，大家可以坐下來談，而不是外傳的誰要出走或是誰要離開。」

大聯盟 SBL

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