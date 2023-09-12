MLB／曾在U18超美技接殺李灝宇全壘打 小熊大物登大聯盟

目前位居國聯外卡第二，持續衝擊季後賽名額的小熊隊近期宣布拉上隊內排名第1、聯盟排名第12號新秀阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），而他大聯盟生涯首戰則是以代跑身分上場，在盜三壘時遭刺殺出局，最終小熊以5：4擊敗洛磯。

It's Show time for PCA!#NextStartsHere pic.twitter.com/uz9PAV03DT — Chicago Cubs (@Cubs) 2023年9月11日

阿姆斯壯有著全小聯盟數一數二的防守功夫，官網給他的防守評價為滿分80分，去年也在小聯盟獲得金手套獎，本季他在小聯盟合計打出高達8成76的攻擊指數，外帶20轟及37盜，長打及速度兼具，是備受小熊期待的外野新希望。

阿姆斯壯最令台灣球迷印象深刻的表現，莫過於在2019年U18代表美國對戰中華隊的賽事中上演超美技，將李灝宇幾乎要成為全壘打的的深遠飛球接殺出局，也幫助美國在該場比賽以8：1獲勝。

U18結束後，阿姆斯壯在隔年的選秀會上被大都會在首輪挑走，並於2021年季中的貝耶茲（Javy Báez）交易案中被送至小熊，僅花了3年時間就以21歲之齡登上大聯盟，爬升得相當迅速。

當被問及登上大聯盟的感想，阿姆斯壯也難掩興奮之情，他說：「這絕對是我一整年都在想的事情，我來到這裡是為了發揮我的能力，這支球隊有良好的氛圍，我只在乎我能提供什麼樣的幫助，無論有什麼要適應的，我都很樂意去做。」