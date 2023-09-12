MLB／金鶯終結者韌帶撕裂還不到本季報銷 總管：醫生說可以

金鶯隊終結者包提斯塔（Felix Bautista）的韌帶傷勢，今天終於公布是「部分撕裂」，但不代表本季報銷，總管艾力亞斯（Mike Elias）表示，包提斯塔目前先採取保守治療，若狀況持續好轉，「在某個時間點，我們會讓他回到投手丘上。」

包提斯塔在8月26日就被放進傷兵名單，事由僅寫「右肘韌帶傷勢」，直到今天才由艾力亞斯完整說明傷勢程度以及接下來的方針。

艾力亞斯證實包提斯塔的韌帶部分撕裂，但這是因為他的投球型態長期下來一定會有的損傷，「更精準的描述應該是，『韌帶慢性傷勢急性發作』。」

包提斯塔的韌帶有一定程度的損傷，但不到需要即刻動刀的程度，他也持續訓練，目前可平地傳接。艾力亞斯表示，「他持續投球，就代表他的2023年球季還沒結束，現在還要看看他接下來的感覺如何。」金鶯目前尚未計畫他會在何時回歸或在何時宣布本季「關機」。

外界難免質疑，金鶯為了拚季後賽才做此安排，艾力亞斯澄清，醫生的評估是目前的做法並不會置包提斯塔的健康於險境之中，「他的生涯和球隊的未來，都是我們放在第一且最重要的事，所以我們很有信心現在的作為並不會為他帶來風險，也不會影響他之後的球技水準。」

大聯盟官網報導中提到，不管包提斯塔在現在或11月進行TJ韌帶置換手術，勢必都會完整錯過2024年球季，若多等一下，不會對他的傷勢帶來進一步傷害，金鶯當然會選擇再多觀望。