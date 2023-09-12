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MLB／歐森雙響達陣50轟本季第一人 大谷養傷期8場炸6轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇士隊歐森今天單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手。 美國聯合通訊社
勇士隊歐森今天單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手。 美國聯合通訊社

大聯盟全壘打王、勇士歐森（Matt Olson）加速擴大與大谷翔平的差距，今天單場雙響砲，成為本季第一位50轟選手，目前領先大谷已達6轟。

勇士今天在雙重賽面對費城人隊，兩軍各取1勝，午場由勇士打到延長10局以10：8贏球，晚場則是費城人7：5扳回一城；歐森在晚場開砲，第3局敲三分砲、第6局敲陽春砲，站上單季50轟。

這是歐森生涯第21場、本季第8場單場2轟以上的比賽，距離2005年瓊斯（Andruw Jones）的51轟隊史紀錄只差一步，而勇士本季還有18場比賽要打，歐森寫隊史新猷指日可待。

大谷目前44轟，前一次敲全壘打已是8月24日，連10場未開轟，且從9月5日起就因右側腹斜肌緊繃未出賽，而歐森從9月5日起的8場比賽共敲6轟，加速擴大在榜上的領先地位。

歐森 勇士 費城人

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