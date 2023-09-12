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MLB／大谷開賽前被拉下先發 教頭：他說自己還不是100%

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使隊在賽前2個半小時緊急將大谷拉下先發名單。 美國聯合通訊社
天使隊在賽前2個半小時緊急將大谷拉下先發名單。 美國聯合通訊社

先發打序一度已經放上「大谷翔平」，天使隊在賽前2個半小時還是緊急將他拉下名單，總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷過來表達覺得今天還不是100%、無法出賽，但澄清傷勢並未惡化，目前也沒有放進傷兵名單的計畫。

大谷的回歸日一等再等，據尼文昨天的回應，今天重返先發打線的可能性極高，球員休息室賽前開放採訪時，媒體也已看到打序白板，大谷擔任第2棒、指定打擊，大谷則是拎起球棒，邊吹著口哨邊走向室內打擊場。

1小時後，天使調動先發名單，大谷翔平因右側腹斜肌拉炎連續第8場未先發。

尼文出面受訪，他指出：「據我們這兩天的對話，尤其是昨天，他感覺今天應該就不痛了，很有自信可以上場，他今天參與熱身、也有揮棒，但感覺還不是100%，他來找我，表達自己今天還無法出賽。」

尼文表示，大谷並非傷勢惡化，只是感覺還有點痠痛，只是結果未如預期。近一步被問到放進傷兵名單的可能性，尼文回應，現在沒討論到這件事，「他感覺已經很接近回歸，可能是明天、可能是後天，再來還有個休兵日。」

大谷翔平 天使

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