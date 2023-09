MLB／10局擠不出安打 洋基13局下再見安奇蹟般贏球

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天主場遭來犯的密爾瓦基釀酒人一路壓制,直到11局下才敲出第一支安打,卻能兩度扳平比分,最後更在13局下靠再見安打奇蹟般4比3贏球。

法新社報導,釀酒人隊先發投手伯恩斯(Corbin Burnes)主投8局沒讓洋基打出安打,後援投手威廉斯(DeVin Williams)、烏力貝(Abner Uribe)9局下與10局下也繼續封鎖洋基。

釀酒人11局上終於打破0比0僵局攻下1分,眼看將能帶走勝利並締造MLB史上首次讓對手11局無安打的新紀錄,但洋基卡布瑞拉(Oswaldo Cabrera)硬是在1出局時從對方投手帕亞普斯(Joel Payamps)手中敲出洋基這場比賽首安,一支價值連城的右外野線邊二壘安打送回突破僵局制的跑者扳平比分。

釀酒人12局上攻下2分超前後,12局下洋基重砲史丹頓(Giancarlo Stanton)轟出兩分砲再扳平;13局下洋基的東岡凱爾(Kyle Higashioka)敲出再見二壘安打,奇蹟般幫洋基4比3贏球。

洋基先發投手柯爾(Gerrit Cole)主投7局也僅被打3安,並送出9次三振沒失分。13局上登場後援的米西維茲(Anthony Misiewicz)幸運拿到勝投。

Oswaldo Cabrera puts the Yankees on the board 👈



Watch #YANKSonYES live on YES and the YES App: https://t.co/0cgHA98g02 pic.twitter.com/0mh2vS7mwW