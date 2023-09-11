MiLB／劉致榮中繼4局飆9K收勝投 鄧愷威5局無失分奪3A第6勝

旅美波士頓紅襪隊2A投手劉致榮今天中繼登板，投4局飆出9次三振、失掉2分責失分，拿下個人本季第6勝；舊金山巨人隊3A投手鄧愷威今天先發5局投出8次三振、無失分，拿下勝投。

美國職棒小聯盟賽事波士頓紅襪隊2A與費城人隊2A比賽，紅襪隊劉致榮今天4局下接手中繼，先連抓4個出局數，5局下1人出局後投出觸身球保送、再被敲出二壘打失掉1分，接著又連續投出2次四壞保送，三振抓到第2個出局數，但因為投手犯規讓對手再得1分。

劉致榮6局下回穩，讓對手3上3下，7局下1人出局後再被敲出安打，但接著投出三振、讓打者敲出右外野方向飛球出局，凍結對手攻勢、完成投球任務。

劉致榮今天總計用79球中繼投4局，被敲出2支安打，投出9次三振、2次保送，失掉2分責失分，球隊終場以9比3拿勝，劉致榮拿下個人本季第6勝，賽後防禦率5.42。

舊金山巨人隊3A今天與奧克蘭運動家3A交手，舊金山隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威開賽稍微有狀況，1局下2人出局後先投出保送、被敲安打，但三振化解失分危機。

鄧愷威3局下再有危機，先保送前兩名打者，接著暴投讓對手攻占二、三壘，但及時回穩、穩守不失分，4、5局讓打者6上6下。

鄧愷威今天總計74球投5局，被敲出2支安打，投出8次三振、3次保送，沒有失分，球隊終場以3比0拿勝，鄧愷威拿下個人本季3A出賽第6勝，賽後防禦率3.52。