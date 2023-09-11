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MLB／藍鳥連嗑4爐主 基爾邁爾開轟藍色眼睛讓球迷稱年輕60歲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥隊基爾邁爾賽後向主場球迷喊話。法新社
藍鳥隊基爾邁爾賽後向主場球迷喊話。法新社

藍鳥隊今天以5：2擊敗皇家隊、取得3連勝，基爾邁爾（Kevin Kiermaier）7局下敲出超前比分的陽春砲，讓藍鳥主場球迷瘋狂，紛紛發文要他當「終生藍鳥」，而他賽後主動拿起麥克風，向全場球迷喊話，更是渾身都是氣場。

皇家此役一度先取得2：0領先，先發投手雷根斯（Cole Ragans）的控球卻在第6局成為致命傷，兩出局後連3保送，包括連續3顆暴投讓藍鳥跑回2分追平，進一步由基爾邁爾在7局下敲出致勝轟。

基爾邁爾賽後主動拿起麥克風，向主場球迷喊話：「例行賽還有3個禮拜，我們努力了整季為了前進10月（季後賽），羅傑斯球場的球迷你們準備好了嗎？一起衝吧！」激情的模樣，讓球迷笑稱更像是WWE的宣傳影片。

此戰場邊還有球迷高舉看板，寫著：「我今天滿85歲，但當我看著基爾邁爾的藍色眼睛，我感覺自己25歲。」

藍鳥近期4波3連戰對手分別是國民、洛磯、運動家、皇家隊，全部都是分區墊底球隊，而藍鳥全數取得系列賽勝利，堪稱外卡之爭中的「進補之旅」，為自己打下優勢。

藍鳥今天贏球後取得3連勝，目前戰績80勝63敗、勝率0.559排在美聯東區第3、美聯外卡第2，相當有機會挑戰季後賽。

藍鳥 皇家 運動家

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