MLB／魚市開張？美媒曝若楚奧特要求交易 天使願意成全

天使隊從2015年起不曾打進季後賽，蹉跎「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的青春，美國媒體報導，如果楚奧特表達希望被交易，天使願意成全。

天使今年又將完成一個令人失望的賽季，球季結束後，球隊未來可能會更加黯淡，大谷翔平將成為自由球員，外界認為迫切一圓季後賽夢想的他，出走機率更高一些。

楚奧特與天使的合約還有7年約2.5億美元要走，且擁有拒絕交易的權利，日前在天使的大出清後，他曾表態會找球隊高層聊聊，確認球隊的未來方向，至於是否要求交易，他當時回應「還沒有想到那邊」。

今日美國報導指出，若楚奧特求去，天使可能將第一次對於交易他抱持開放態度。

現年32歲的楚奧特，雖擁3座美聯MVP，長年都是聯盟最強打者之一，但2021年起都因傷影響出賽，若在今冬上架形同賣在低點。