MLB／勇士搭上季後賽頭班車 國聯東區王座M6也快了
大聯盟本季第一張季後賽門票發出，勇士隊今天以5：2擊敗海盜隊，確定連6年闖進季後賽，在國聯東區封王魔術數字也只剩M6。
亞古納（Ronald Acuña Jr.）再次成為勇士搶勝的靈魂人物，7局勇士在兩出局後靠1安打、1保送攻占得點圈，亞古納打向中外野的深遠安打，先幫勇士掃回2分逆轉戰局，他在壘間爭取時間，因一壘沒人最終安全回到一壘，攻勢得以延續，勇士單局攻下4分。
主場球迷高喊MVP，亞古納說：「每次聽到這種喊聲，都讓我起雞皮疙瘩，很幸運地我總能在這種時候做出貢獻。」
勇士戰績93勝49敗，確定至少能以國聯外卡進軍季後賽，目前在國聯東區領先費城人隊15場勝差，封王魔術數字也只剩M6，最快本周末就能搞定分區王座。
總教練史尼克（Brian Snitker）表示，「我恭喜選手們，我們現在在季後賽搶下一席，這並不是我們春訓時設下的目標，我們要的是分區冠軍，但先完成季後賽門票還是很重要的一件事。」
勇士今年用華麗的長程砲火打天下，團隊至今敲出273轟，領先排名第2的道奇隊51轟，以此進度推算，本季上看311轟，而大聯盟單季團隊最多轟紀錄為2019年雙城隊的307轟，勇士有機會改寫新猷。
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