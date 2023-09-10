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MLB／金鶯7連勝在美聯率先90勝 藤浪在大混戰奪第7勝
美聯龍頭金鶯隊氣勢無法擋，今天在波士頓芬威球場對紅襪隊大混戰又以13：12險勝，最近拚出7連勝、近16戰13勝，成為美聯首支、大聯盟第2支奪下90勝的球隊。
這場比賽受到大雨影響延後92分鐘，兩隊一共揮出37支安打，紅襪多達23安，共有4名打者至少3安，阿布雷尤（Wilyer Abreu）5支5、攻下3分打點最猛。
金鶯雖然「只有」14安，卻有5支全壘打，捕手麥肯（James McCann）轟出雙響砲，光是這5轟就攻下10分，成為贏球最大重點。
這場比賽不但安打連連，兩隊加起來也用了12名投手，金鶯派出7人聯手保住江山，日籍投手藤浪晉太郎中繼1.2局無失分奪勝，本季戰績7勝8敗4中繼2救援、防禦率7.15。
金鶯最近3場比賽得分都達二位數，一共攻下34分，繼2018年7月後，再創連3戰得10分紀錄，目前90勝51敗穩居美聯東區第1，領先光芒隊4場勝差。
勇士92勝49敗仍是大聯盟戰績最佳球隊，在國聯東區領先排名第2的費城人隊達14場勝差。
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