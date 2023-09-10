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MLB／阿隆索只差大谷1轟了 前田健太本季第4勝終於到手
大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）今天8局上開轟，本季第43支全壘打出爐，但雙城隊前7局領先夠多，終場8：4獲勝，日籍投手前田健太終於拿到本季第4勝。
前田開賽第3球就被大都會開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）轟出陽春砲，再被沃格巴克（Daniel Vogelbach）安打攻下第2分，不過第2局起讓大都會掛零，先發5.1局被揮出5支安打、失兩分，等了1個月再嘗勝投滋味。
前田近6場先發首次奪勝，本季戰績4勝7敗、防禦率4.65，生涯第63勝到手，追平水手隊退役投手岩隈久志，並列大聯盟日本投手第5。
雙城打完前7局7：2領先，阿隆索、史都華（D.J. Stewart）8局上砲轟雙城菜鳥投手瓦蘭德（Louie Varland），還是無法改變戰局；阿隆索近5戰出現4轟，本季43轟仍居國聯第2、大聯盟第3，落後勇士隊歐森（Matt Olson）5轟、天使隊大谷翔平1轟。
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