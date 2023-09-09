MiLB／林昱珉6局失1分優質先發 奪本季 2A第4勝

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天在小聯盟2A先發出賽，投6局失1分、優質先發好投，率隊以3比1拿勝，林昱珉拿下本季2A個人第4勝。

美國職棒小聯盟2A賽事響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽稍微有狀況，1局下先被敲出安打、投出保送，但及時回穩、沒有失掉分數。

林昱珉2局下也有被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢，3局下讓打者3上3下，4局下1人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出雙殺打。

林昱珉5局下2人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，6局下被首名打者敲出安打，2人出局後再被敲出安打失掉1分，接著投出保送、再三振抓到該局第3個出局數，完成投球任務。

林昱珉今天總計用92球投6局，被敲出4支安打，投出3次三振、4次保送，失掉1分責失分，優質先發幫助球隊拿下勝利，賽後防禦率4.67，目前本季2A累積戰績4勝2敗。