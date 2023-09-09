快訊

超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間

華為晶片亂美中信賴 習近平出席APEC峰會的得失考量

勞工未滿65歲照過來 資遣費、退休金 可以一起領

MiLB／林昱珉6局失1分優質先發 奪本季 2A第4勝

中央社／ 台北9日電
旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天在小聯盟2A先發出賽，投6局失1分、優質先發好投拿到本季第4勝。 截圖自小聯盟2A推特
旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天在小聯盟2A先發出賽，投6局失1分、優質先發好投拿到本季第4勝。 截圖自小聯盟2A推特

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天在小聯盟2A先發出賽，投6局失1分、優質先發好投，率隊以3比1拿勝，林昱珉拿下本季2A個人第4勝。

美國職棒小聯盟2A賽事響尾蛇隊今天與西雅圖水手隊交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，林昱珉開賽稍微有狀況，1局下先被敲出安打、投出保送，但及時回穩、沒有失掉分數。

林昱珉2局下也有被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數、沒讓對手延續攻勢，3局下讓打者3上3下，4局下1人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出雙殺打。

林昱珉5局下2人出局後投出四壞保送，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，6局下被首名打者敲出安打，2人出局後再被敲出安打失掉1分，接著投出保送、再三振抓到該局第3個出局數，完成投球任務。

林昱珉今天總計用92球投6局，被敲出4支安打，投出3次三振、4次保送，失掉1分責失分，優質先發幫助球隊拿下勝利，賽後防禦率4.67，目前本季2A累積戰績4勝2敗。

林昱珉

延伸閱讀

MiLB／林振瑋先發飆157公里 林昱珉吞本季2A第2敗

杭州亞運倒數／我擁17職棒好手 拚暌違17年棒球金牌

MiLB／林昱珉5.2局飆9K創2A新高 張弘稜1A失3分吞敗

MiLB／林昱珉先發5局飆7K 奪本季2A第3勝

相關新聞

MLB／大谷翔平連5場缺席何時歸隊？教頭：明天最好日子

天使隊今天主場迎戰守護者隊，先發名單依舊沒有大谷翔平的名字，自從右側腹斜肌緊繃後，已經連5場沒有先發，三年來第1次，總教...

MLB／火星人降臨！超狂新秀7戰4轟寫紀錄 洋基還是輸

洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）初登場以來話題不斷，手中的火燙球棒就是他留下名...

MLB／遭指不滿子弟兵體重 太空人教頭超怒：我還買布丁給他

太空人隊外野手麥考米克（Chas McCormick）的體重問題，近期躍上新聞版面，媒體指出總教練貝克（Dusty Ba...

MiLB／林昱珉6局失1分優質先發 奪本季 2A第4勝

旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉今天在小聯盟2A先發出賽，投6局失1分、優質先發好投，率隊以3比1拿勝，林昱珉拿下本季2A...

MLB／回芬威球場複診 張育成報平安

效力紅襪隊的台灣好手張育成因守備時與跑者相撞，近期未出賽引起球迷關心，他今天也透過個人社群報平安，今天到芬威球場複診，持...

MLB／上周最佳球員倫吉佛離奇受傷 天使止6連敗教頭難開心

天使隊近期吞一波6連敗，不只大谷翔平受傷無法上場，剛獲得美聯單周最佳球員的倫吉佛（Luis Rengifo）今天也離奇受傷，所幸頂替上陣的葛里奇克（Randal Grichuk）9局下滿壘建功，敲出再

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦