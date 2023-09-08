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桌球／林昀儒擊退日本選手 勇闖亞錦賽4強

中央社／ 台北8日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天在亞洲桌球錦標賽男單8強賽，以直落3橫掃日本選手田中佑汰，生涯首度闖進4強，確定至少銅牌起跳，這也是他本屆亞錦賽第3面獎牌。

在韓國平昌舉行的亞洲桌球錦標賽，今晚展開男單8強賽，林昀儒與「桌球教父」莊智淵分頭出擊，爭取4強入場券。

世界排名第7的林昀儒近況不錯，不僅9月剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男單封王，這次亞錦賽更以3連勝、1局未失之姿闖進8強賽。

林昀儒8強賽對手為日本選手田中佑汰，儘管田中佑汰世界排名第73，且是首度參加亞錦賽，卻在64強賽爆冷擊敗排名高居第2的中國好手王楚欽。

林昀儒首局以11比6先下一城後，次局儘管陷入3比6落後，趁著對手頻頻失誤，一舉反超，以11比8逆轉搶下次局。

田中佑汰第3局前段儘管試圖與林昀儒抗衡，但林昀儒憑藉著正手拍強攻，取得8比3領先，儘管隨後被追成2分差，林昀儒仍頂住壓力，以11比7贏得勝利。

林昀儒在闖進4強後，確定保底銅牌，這也是他繼男團銀牌、混雙銅牌後，本屆賽會第3面獎牌，接下來將與中國名將馬龍與林高遠之間的勝方，爭奪冠軍賽門票。

另外，上屆拿下男單亞軍的莊智淵8強賽與世界排名第6的中國好手梁靖崑狹路相逢，雙方6日男團冠軍賽曾交手，當時莊智淵以直落3吞敗，今天依舊未能突圍，以5比11、2比11、7比11敗下陣來。

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