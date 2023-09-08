MLB／官網公布MVP排行榜 大谷全票第1、貝茲逼近亞古納

大聯盟賽季剩不到1個月，官網今天公布最新一期MVP榜，天使隊大谷翔平仍是美聯最大熱門；國聯部分勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）和道奇隊貝茲（Mookie Betts）仍不分上下。

官網邀請54名專家投票選出MVP人選，美聯部分，大谷翔平拿滿54張第一名選票。儘管他因右手肘韌帶撕裂，本季無法再投球，但今年已取得許多成就，44轟和攻擊指數（OPS）1.066都是美聯第1。投球成績則是10勝5敗、167次三振、防禦率3.14。

席格排美聯第2。 美聯社

第2名是遊騎兵隊席格（Corey Seager），他本季打出生涯年，累積28轟、84分打點，打擊率0.339、OPS1.049。不過遊騎兵近期陷入低潮，不只讓出分區龍頭，且外卡只排第4。

羅德里奎茲下半季大爆發，上升到第3名。 美聯社

第3名則是下半季大爆發的水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez），他先前沒拿到任何前5名投票，如今累積27轟36盜，且有望贏得金手套，因此被納進MVP討論。

亞古納高居國聯MVP榜第1。 法新社

國聯部分，亞古納仍排名第1，不過他與貝茲差距持續縮小。儘管他日前完成史無前例地「30轟+60盜」，且持續堆高障礙中，但這次只拿到28張第一名選票。

貝茲拿到26張第一名選票，逼近亞古納。 路透

貝茲曾在2018年奪下美聯MVP，2023年賽季表現不輸當年，這期投票拿到26張第一名選票。亞古納雖創造歷史，但貝茲的勝利貢獻值（WAR）7.9高於亞古納的6.6，且99分打點和OPS1.020都是國聯第1。

弗里曼排國聯第3。 法新社

第3名則是貝茲的隊友弗里曼（Freddie Freeman），他在上一期投票中排第2，雖然被超越，但他仍是熱門人選。本季弗里曼敲出52支二壘安打，領先群雄，還有25轟、91分打點，打擊率0.333、OPS0.983的成績。