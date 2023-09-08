MLB／洛登又被打爆狂失7分 洋基終止5連勝戰績跌回5成
洋基隊去年12月以6年1.62億美元價碼網羅明星左投洛登（Carlos Rodon），他今天面對老虎隊又被打爆，主投3.2局狂失7分，洋基終場以3：10輸球，終止5連勝。
洛登首局就被老虎狀元托克森（Spencer Torkelson）敲出兩分砲，第2局投出三上三下，不料第3局又被維爾林（Matt Vierling）擊出長打失分，再被伊巴尼茲（Andy Ibanez）打出高飛犧牲打，失掉第4分。
洛登第4局又被敲3支安打失2分，在一壘有人情況下退場休息，接替登板的瓦茲奎茲（Randy Vasquez）馬上被托克森擊出兩分砲，老虎取得8：1領先。
本場比賽洛登主投3.2局被敲8安，失7分，防禦率上漲到6.60。他賽後表示，「今天球威有點差，有些失投球。他們把很多球打得強勁，我被打爆了。」
洋基20歲超級新人多明奎茲（Jasson Dominguez）今天3支0，但有選到1次保送。洋基輸球後戰績70勝70敗，落後美聯外卡第3的藍鳥隊7場勝差，他們本季只剩12場比賽，要打進外卡賽難度非常高。
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