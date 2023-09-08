MLB／道奇新秀6.2局完全比賽 馬林魚掉10分但1分是球僮的鍋

道奇隊今天以10：0痛宰馬林魚隊，馬林魚不僅1分未得，自家球僮還奉送1分給對手，比賽中誤將安打球丟上觀眾席，讓右外野手桑契斯（Jesus Sanchez）只能無奈插腰。

當時是6局上道奇3：0領先，貝茲（Mookie Betts）站在一壘，弗里曼（Freddie Freeman）敲出一支靠近邊線的右外野滾地球，雖在界內落地但滾到界外區，場邊球僮看到球滾過來，順勢接起、轉身丟到觀眾席。

這樣的罕見情況讓裁判聚集本壘討論，最終決議，貝茲當下已經繞過三壘，所以得分算，而弗里曼這支安打則判定為場地二壘安打。

The Marlins ball boy rocketed this fair ball into the stands 😭 pic.twitter.com/uCw2wOV2PG — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年9月8日

球迷笑稱這位球僮要變成「前球僮」了，也有人認為這原本可能是三壘安打；有趣的是，這支場地二壘安打也成為弗里曼本季第52支二壘打，追平道奇隊史紀錄，

馬林魚輸球也不能怪球僮，道奇新秀派比奧特（Ryan Pepiot）開賽投出20上20下，6.2局的完全比賽到7局下被貝爾（Josh Bell）敲安破功，最終投完7局被敲1安打，沒有失分，另有3次三振無保送，本季4場出賽拿下2勝0敗、防禦率0.86。