MLB／球僮攔截安打送道奇得1分 網：要變馬林魚前球僮了

馬林魚隊今天在主場迎戰強敵道奇隊，以0：10吞敗，不過其中1分是場邊球僮的鍋，因為他把安打球接起來，並直接丟向觀眾席，白白送給道奇1分，這段影片也引發網友熱議。

這起烏龍發生在6局上，道奇強打弗里曼（Freddie Freeman）擊出飛越一壘的安打，球落地滾到右外野界外區後，馬林魚球僮卻誤認是界外球，直接把球攔截，並丟給觀眾，讓趕來處理的馬林魚右外野手桑契斯（Jesus Sanchez）只能無奈插腰。

The Marlins ball boy rocketed this fair ball into the stands 😭 pic.twitter.com/uCw2wOV2PG — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年9月8日

球童影響場內球，按紀錄上這是一支場地規則二壘安打，跑者貝茲（Mookie Betts）直接散步回本壘得分。弗里曼在球童幫助下拿到本季第52支二壘安打，追平道奇隊史紀錄。網友則紛紛調侃，「那傢伙即將被解雇了」、「要變馬林魚前球僮了」、「他沒收弗里曼的三壘安打」。

不過今天最大亮點，是道奇隊先的奧特（Ryan Pepiot），他頂替因家暴案「行政停職」的烏力亞斯，結果投出生涯代表作，開賽後讓馬林魚20上20下，直到第7局2人出局才被貝爾（Josh Bell）敲安破了完全比賽。另外值得一提的是貝茲在8局因左腳受傷提前退場休息，有人看見他柱著拐杖離場，不過據大聯盟官網報導，貝茲X光結果為陰性。

道奇贏球後持續坐穩國西龍頭；馬林魚戰績則是72勝68敗，落後國聯外卡第3的響尾蛇隊0.5場勝差。