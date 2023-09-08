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MLB／歐森47轟出爐 亞古納雙響砲邁向「40-40」大紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞古納今日單場雙響，繼續朝40轟40盜大紀錄邁進。 歐洲社
亞古納今日單場雙響，繼續朝40轟40盜大紀錄邁進。 歐洲社

勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）閃婚後轟不停，今天勇士以8：5擊敗紅雀隊的比賽中，全隊轟出5發全壘打，亞古納貢獻雙響砲，距離「40轟、40盜」俱樂部只差6轟，以他近期火燙狀況來說並非不可能。

亞古納9月1日賽前閃電完成婚禮，當天就締造單季30轟、60盜的史上第一人偉業，到今天7場比賽敲出5發全壘打，今天對戰紅雀隊他在首局的陽春砲幫助球隊先馳得點，6局下陽春砲擴大到6：3領先。

目前累計34轟、63次盜壘成功，亞古納有機會在勇士隊剩下的23場比賽中補上6轟，屆時他將成為史上第5位「40、40」俱樂部成員，加入坎塞柯（Jose Canseco）、邦茲（Barry Bonds）、A-Rod（Alex Rodriguez）以及索里安諾（Alfonso Soriano）的行列。

而在「40、40」俱樂部現有成員中，坎塞柯、邦茲都是剛好40盜，索里安諾則是41盜，A-Rod有46盜，亞古納若能在火力上看齊前輩，還能成為「40轟、60盜」第一人。

今天勇士隊開轟的不僅亞古納，歐森（Matt Olson）也將大聯盟第一的全壘打數字推進到47轟，哈里斯（Michael Harris II）、達德諾（Travis d'Arnaud）各1轟。

這是勇士隊本季第10次團隊單場5轟，也是大聯盟史上單場5轟超過10次的第3支球隊，前面是2019年雙城隊11次、2019年洋基隊10次。

亞古納 勇士

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