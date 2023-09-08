MLB／國民隊搞不定合約 史特拉斯堡引退記者會取消

國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）原訂於美國時間9月9日退休，不料出現變數，根據多家美國媒體報導，雙方因剩餘合約處理問題談不攏，退休記者會時間需要改期。

2週前「華盛頓郵報」報導國民隊有意為史特拉斯堡舉辦引退記者會，地點選在國民隊主場，這位2009年選秀狀元、2019年世界大賽MVP即將道別球場，只不過國民隊一直未正式公布此事。

今天「華盛頓郵報」再次報導，史特拉斯堡想要退休的心沒有改變，然而雙方未達成共識，問題出在2019年季後史特拉斯堡與國民隊簽下7年2.45億美元，若選擇放退休等於放棄剩餘薪資，但通常雙方達成協議下，球團仍支付部分金額給球員。

根據「USA Today」報導，史特拉斯堡原本還有1.05億美元的薪資，會透過延遲支付到2029年繳清，只不過國民隊突然通知史特拉斯堡及經紀人退休記者會取消，而沒有多作解釋。

「The Athletic」也指出，國民隊今年曾與史特拉斯堡討論過退役事宜，希望能夠修改合約內容，避免影響後續補強，但似乎討論未達共識，也導致引退記者會要先取消。