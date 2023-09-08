快訊

國慶連假車票開搶！高鐵6天加開184班次今起開放預訂

「一樓不見了」驚悚照曝 專家嚇壞：太恐怖！基泰建設會不會蓋房子？

他通勤1HR上班「好痛苦！」騎車騎到懷疑人生 過來人同感：臉上不知是雨是淚

MLB／國民隊搞不定合約 史特拉斯堡引退記者會取消

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
合約沒談攏，國民臨時取消史特拉斯堡引退記者會。 美國聯合通訊社
合約沒談攏，國民臨時取消史特拉斯堡引退記者會。 美國聯合通訊社

國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）原訂於美國時間9月9日退休，不料出現變數，根據多家美國媒體報導，雙方因剩餘合約處理問題談不攏，退休記者會時間需要改期。

2週前「華盛頓郵報」報導國民隊有意為史特拉斯堡舉辦引退記者會，地點選在國民隊主場，這位2009年選秀狀元、2019年世界大賽MVP即將道別球場，只不過國民隊一直未正式公布此事。

今天「華盛頓郵報」再次報導，史特拉斯堡想要退休的心沒有改變，然而雙方未達成共識，問題出在2019年季後史特拉斯堡與國民隊簽下7年2.45億美元，若選擇放退休等於放棄剩餘薪資，但通常雙方達成協議下，球團仍支付部分金額給球員。

根據「USA Today」報導，史特拉斯堡原本還有1.05億美元的薪資，會透過延遲支付到2029年繳清，只不過國民隊突然通知史特拉斯堡及經紀人退休記者會取消，而沒有多作解釋。

「The Athletic」也指出，國民隊今年曾與史特拉斯堡討論過退役事宜，希望能夠修改合約內容，避免影響後續補強，但似乎討論未達共識，也導致引退記者會要先取消。

國民 Stephen Strasburg 選秀

延伸閱讀

MLB／賈吉挺布恩續掌洋基兵符 「看他被趕出去次數就知道」

MLB／大谷翔平連4場蹲板凳 天使教頭不放心他全力揮擊

中職／郭泓志看高國輝引退哭了 和自己一樣對此事不熟

MLB／桑契斯轉戰教士獲隊友好評 今右手腕骨折本季報銷

相關新聞

MLB／國民隊搞不定合約 史特拉斯堡引退記者會取消

國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）原訂於美國時間9月9日退休，不料出現變數，根據多家美國媒體報導...

MLB／大谷翔平連4場蹲板凳 天使教頭不放心他全力揮擊

天使隊今天出戰守護者隊，大谷翔平連4場在先發打線中缺席，總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷已經相當接近可以出賽...

MLB／賈吉挺布恩續掌洋基兵符 「看他被趕出去次數就知道」

洋基隊今年戰績慘澹，總教練布恩（Aaron Boone）被認為大位岌岌可危，但隊長賈吉（Aaron Judge）為他投下...

MLB／桑契斯轉戰教士獲隊友好評 今右手腕骨折本季報銷

「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）本季轉戰教士隊後大復活，不過他今天卻被費城人隊投手霍夫曼（Jeff Hoffman）觸身球擊中，導致右手腕骨折，剩餘賽季確定報銷。 桑契斯生涯從洋基隊發

MLB／大谷怪力打壞LED廣告 啤酒商幽默推紀念商品不便宜

大谷翔平日前將大都會隊主場LED廣告看板打壞，贊助商嗅到商機，藉機推出相關商品，不僅吸引球迷搶購，也形成熱門話題。 天使隊8月27日作客大都會主場，大谷翔平將球擊向右外野標竿附近，最終打在牆上的

MLB／國聯3門重砲爭全壘打王 大谷翔平在美聯老神在在

勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider）今天在主場表現失常，對紅雀隊先發2.2局失6分吞敗，無法成為大聯盟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦