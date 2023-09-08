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MLB／賈吉挺布恩續掌洋基兵符 「看他被趕出去次數就知道」
洋基隊今年戰績慘澹，總教練布恩（Aaron Boone）被認為大位岌岌可危，但隊長賈吉（Aaron Judge）為他投下支持的一票，相信他就是適合帶領洋基的那個人，欣賞他總是為選手挺身而出，「看他被驅逐出場的次數就知道」。
SNY電視台記者馬提諾（Andy Martino）報導中提到，他向賈吉提問，如果老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）在球季後詢問他的意見，布恩是否為繼續帶領洋基的合適人選，他會怎麼回答，他也為這個問題事先向賈吉確認是否有回答的意願。
賈吉對此明確回應，「是的，我想回答，布恩從2018年就帶領這支球隊，他就是那個對的人。」
賈吉表示，「布恩與球隊一起經歷好的、壞的時光，總是站出來力挺他的選手，你們從他被驅逐出場的次數應該就能看得出來，他總是支持我們。」布恩率隊6年以來，目前累積32次驅逐出場。
賈吉同時也為打擊教練凱西（Sean Casey）表達支持，「他懂對戰投手，也有很多好故事、好方法可以幫助選手放鬆，沉穩面對比賽，有這樣的人在布恩身邊，他們教導了年輕選手棒球不只是數字、不只是電腦螢幕上所見，而是要去閱讀比賽、享受比賽。」
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