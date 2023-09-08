MLB／道奇投手涉家暴被捕 地點在梅西比賽場外
美國職棒道奇隊主力投烏力亞斯4日涉嫌家暴而遭警方逮捕；媒體報導，烏力亞斯被捕時人在體育場外，當天足球明星梅西（Lionel Messi）比賽剛結束。
梅西所屬的邁阿密國際（Inter Miami）4日作客BMO體育場，出戰主場的洛杉磯足球俱樂部（LAFC）。這場職業足球賽轟動南加州，吸引影視界、體育界名人都到場觀賽。
根據主隊提供的觀賽名人列表，道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）就在名單上。烏力亞斯在當天晚上，比賽結束1個多小時，傳出了被捕的消息。
「洛杉磯時報」報導，體育場所在園區「博覽會公園」（Exposition Park）管理處提供的報告，當天晚上比賽結束之後，熱心的民眾在園區內發現一個男性正在攻擊一名女性，隨即通報巡邏員警。
警方到場後，發現男女發生肢體衝突。這名報案的民眾並不知道，其中這名男性就是道奇隊投手烏力亞斯。
27歲的烏力亞斯在當天晚上11時遭到逮捕，過程沒有反抗。他隨後受到警方拘留，凌晨以5萬美元（約新台幣160萬元）交保。
這起家暴案件正在調查中，烏力亞斯目前無法上場比賽，洛杉磯道奇隊正在邁阿密比賽，烏力亞斯沒有隨隊，球隊把他放進「行政休假」名單當中。美國職棒大聯盟也正派員調查，無論判決結果，他可能都會受到聯盟懲處。
烏力亞斯2019年因與女伴爭吵，把對方推倒在地，雖然沒有受到起訴，但遭到大聯盟禁賽20場。烏力亞斯將在9月27日出庭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言