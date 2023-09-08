MLB／道奇投手涉家暴被捕 地點在梅西比賽場外

美國職棒道奇隊主力投烏力亞斯4日涉嫌家暴而遭警方逮捕；媒體報導，烏力亞斯被捕時人在體育場外，當天足球明星梅西（Lionel Messi）比賽剛結束。

梅西所屬的邁阿密國際（Inter Miami）4日作客BMO體育場，出戰主場的洛杉磯足球俱樂部（LAFC）。這場職業足球賽轟動南加州，吸引影視界、體育界名人都到場觀賽。

根據主隊提供的觀賽名人列表，道奇左投烏力亞斯（Julio Urias）就在名單上。烏力亞斯在當天晚上，比賽結束1個多小時，傳出了被捕的消息。

「洛杉磯時報」報導，體育場所在園區「博覽會公園」（Exposition Park）管理處提供的報告，當天晚上比賽結束之後，熱心的民眾在園區內發現一個男性正在攻擊一名女性，隨即通報巡邏員警。

警方到場後，發現男女發生肢體衝突。這名報案的民眾並不知道，其中這名男性就是道奇隊投手烏力亞斯。

27歲的烏力亞斯在當天晚上11時遭到逮捕，過程沒有反抗。他隨後受到警方拘留，凌晨以5萬美元（約新台幣160萬元）交保。

這起家暴案件正在調查中，烏力亞斯目前無法上場比賽，洛杉磯道奇隊正在邁阿密比賽，烏力亞斯沒有隨隊，球隊把他放進「行政休假」名單當中。美國職棒大聯盟也正派員調查，無論判決結果，他可能都會受到聯盟懲處。

烏力亞斯2019年因與女伴爭吵，把對方推倒在地，雖然沒有受到起訴，但遭到大聯盟禁賽20場。烏力亞斯將在9月27日出庭。