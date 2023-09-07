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MLB／國聯3門重砲爭全壘打王 大谷翔平在美聯老神在在

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士一壘手歐森（Matt Olson）本季第46轟出爐，領先大谷2轟了。 美聯社
勇士一壘手歐森（Matt Olson）本季第46轟出爐，領先大谷2轟了。 美聯社

勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider）今天在主場表現失常，對紅雀隊先發2.2局失6分吞敗，無法成為大聯盟本季首位17勝投手，不過明星一壘手歐森（Matt Olson）本季第46轟出爐，領先暫時休兵的大谷翔平2轟，仍居大聯盟全壘打王。

勇士對紅雀3連戰前兩戰被攻下21分，今天又以6：11落敗，本季戰績90勝48敗仍是大聯盟最佳，紅雀61勝78敗在國聯中區墊底，遭淘汰是遲早的事。

歐森6局下砲轟紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson），一度把比追成3：7，他在甩掉本季最長18戰未開轟紀錄後，最近3戰連續出現全壘打，重新超越大谷躍居大聯盟榜首。

大聯盟本季4名打者超過40轟，大谷44轟穩居美聯榜首，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）今天對國民隊之戰1打數掛零、被保送3次，全壘打停在42支。

費城人隊史瓦柏後勢看漲，今天又敲出本季第42轟。 路透社
費城人隊史瓦柏後勢看漲，今天又敲出本季第42轟。 路透社

國聯去年全壘打王、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）今天開賽第4球，就從教士隊先發投手瓦卡（Michael Wacha）的手中開轟，本季第41轟出爐。

白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）目前35轟在美聯排名第2，落後大谷達9支，例行賽只剩最後22場，想要追上的難度很高。

大聯盟 紅雀

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