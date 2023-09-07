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MLB／洋基「火星人」生涯前5戰3轟 紐郵肖想季後賽機會

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲今天開轟，成為致勝一擊。美聯社
洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲今天開轟，成為致勝一擊。美聯社

洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）升上大聯盟6天話題不斷，今天對老虎隊之戰3局下又轟出陽春砲，生涯第3支全壘打成為致勝一擊，幫助洋基4：3獲勝。

多明奎茲2日升上大聯盟前，洋基戰績65勝69敗，在他對太空人隊初亮相後，接下來5場比賽全勝，今天奪下第70勝，勝率終於重新超過5成，離紅襪隊只剩1.5場勝差，有機會擺脫美聯東區排名墊底。

洋基在紐約主場對老虎3連戰第2戰，打完前兩局1：1平手，多明奎茲3局下面對老虎第2任投手布里斯基（Beau Brieske），逮中95英里速球轟成中右野方向陽春砲，幫助洋基領先到終場。

這是多明奎茲生涯首次在洋基球開轟，也是首次單場3安猛打，登上大聯盟5場比賽合計21打數7安打、打擊率3成33，攻下5分打點。

洋基隊史只有3人在生涯前5戰出現3轟，前兩次是1952年曼托（Mickey Mantle）、2007年鄧肯（Shelley Duncan），多明奎茲也是繼曼托之後，第2位在20歲以下締造這項難得紀錄的球員。

洋基近9戰搶到8勝，本季例行賽只剩23場，紐約郵報指出，多明奎茲今天幫助球隊贏球，也讓洋基離最後一席美聯外卡「突然只差6.5場勝差」，保有一絲絲晉級季後賽的機會。

洋基 大聯盟 老虎

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