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MLB／光芒葛拉斯諾狂飆14K勝投 紅襪3連戰慘吞47次三振

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
光芒隊右投葛拉斯諾今天先發6局飆出14K。法新社
光芒隊右投葛拉斯諾今天先發6局飆出14K。法新社

光芒隊右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天主宰戰場，對紅襪隊先發6局，只被揮出3支安打、失1分奪勝，全場飆出14K，追平個人單場最多奪三振紀錄，光芒終場3：1獲勝。

紅襪今年作客佛州坦帕灣，幾乎整季挨打，這次3連戰只贏前天首戰，在光芒這座室內球場只有1勝6敗（跨季1勝14敗）。

其實紅襪在波士頓芬威球場對光芒也是1勝3敗，整季已經對戰11場只拿2勝。

葛拉斯諾今天用103球完成6局任務，優質先發奪下本季第8勝，3名後援投手再賞紅襪3次三振，也讓紅襪在這次3連戰狂吞47K（依序是16K、14K、17K）。

紅襪打線面對葛拉斯諾，在得點圈有人時7支0，先發打線此役全遭三振，透納（Justin Turner）、杜沃（Adam Duvall）都是4打數4K，阿布雷尤（Wilyer Abreu）也吞3K，先發投手皮維塔（Nick Pivetta）投4.2局失3分，挑戰本季第10勝失利，吞下第8敗。

光芒目前85勝55敗仍居美聯東區第2，落後美聯戰績最強的金鶯隊，在外卡穩居榜首，晉級季後賽毫無問題，最大目標是爭取分區冠軍。

紅襪 光芒 金鶯

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