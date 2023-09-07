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美網／3盤激戰拍下地主希望 謝淑薇女雙晉4強力拚重返球后

MLB／大谷翔平缺席團體照 天使隊用替身穿17號球衣

中央社／ 洛杉磯6日專電
圖擷自Sarah Valenzuela社群媒體X
圖擷自Sarah Valenzuela社群媒體X

美國媒體報導，洛杉磯天使隊5日拍攝團體照，招牌球星大谷翔平因故缺席，球隊派出一個身材高大替身，穿17號球衣頂替。

「洛杉磯時報」記者瓦倫祖拉（Sarah Valenzuela）在社群媒體X（前稱推特）上分享照片，稱有一個人穿著大谷翔平的球衣，代替他拍攝團體照，拍完之後避開媒體，在球團人員的陪同下，從遠方的牛棚閘門離開。

美聯社報導，天使總教練尼文（Phil Nevin）面對媒體時被問到，這名身型神似大谷翔平的替身有沒有可能代替他上場投球或打擊？

尼文沒有回答這個玩笑話，只說：「當你們看到照片的時候，翔平就會出現在照片裡面了。」意味球隊打算使用繪圖軟體Photoshop，把大谷翔平放進團體照中。

電視轉播單位在賽前報導時提到，這名替身是一名不願透露姓名的球團工作人員。球團方面強調，團體照使用替身是一件很平常的事，跟大谷翔平的傷勢無關。

大谷翔平8月23日確診手肘韌帶撕裂傷，球團宣布他本季不會再上場投球。最近2週他繼續以「指定打擊」角色出賽，但9月4日傳出腰部的「腹斜肌」酸痛，已經連續2場比賽都沒有上場。

大谷翔平穿天使隊球衣的日子進入最後倒數。他在本季結束之後，結束與天使隊的6年合約關係，下個球季成為自由球員。天使隊現在陷入連敗，季後賽機會渺茫，因此大谷翔平在天使隊最後一場比賽將是10月1日主場對奧克蘭運動家。

大谷翔平 天使 牛棚

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