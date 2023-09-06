MLB／大谷翔平被列入每日觀察名單 天使教頭喊逃過一劫

大谷翔平昨天因右側腹斜肌緊繃遭移除先發，天使今天以4：5不敵金鶯隊，賽後總教練尼文（Phil Nevin）透露大谷翔平有發炎現象，但不會進入傷兵名單。

尼文賽前表示不會讓大谷翔平上場，雖然他狀況好轉，但需要接受精密檢查。天使今天在延長賽以4：5不敵金鶯，苦吞5連敗。

尼文賽後透露大谷腹斜肌處輕微發炎，不會進傷兵名單，但會列入每日觀察，「我們明天會觀察他的情況並進行討論，就傷勢狀況來說，我們逃過一劫，這像是日常會發生的事。」

大谷翔平本季累積44轟、95分打點，打擊率0.304，全壘打數今天被勇士隊歐森（Matt Olson）超車。投球的部分，先發23場，10勝5敗，防禦率3.14，因規定局數不足已退出投手數據排行榜。