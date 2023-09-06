MLB／紐約雙雄表現低迷 洋基瑞佐、大都會卡拉斯柯提前關機

紐約兩大豪門洋基和大都會本季戰績都不佳，洋基強打瑞佐（Anthony Rizzo）8月初發現持續受腦震盪影響，今天宣布本季不會再上場。大都會投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）則因日前右小指傷勢，也確定提前關機。

瑞佐5月底與教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）發生碰撞，當時通過腦震盪測試。沒想到瑞佐後來陷入大低潮，打擊率從0.304下滑到0.244。他8月再度檢查，發現有認知障礙症狀。

瑞佐因腦震盪問題遲遲無法歸隊，洋基戰績持續低迷，目前落後美聯外卡第3的藍鳥隊7.5場勝差，打進季後賽機會不高，因此順勢讓瑞佐關機。瑞佐本人接受關機決定，他將在9月再次接受檢查。

大都會投手卡拉斯柯竟然因為重訊傷到投球的小指指，本季確定關機。 法新社

卡拉斯柯曾在2019年罹患白血病，治療3個月後重返投手丘，被稱為「抗癌鬥士」。他9月4日賽前重訓，放下50磅重啞鈴時，竟不慎砸中右手小指，當天動手術固定骨頭，並持續治療。

大都會目前也落後國聯外卡第3名7.5場勝差。卡拉斯柯本季先發20場，防禦率6.80，先前曾被放進讓渡名單，沒有被任何球隊撿走，他將在季後成為自由球員。