MLB／歐森炸裂第45轟超越大谷翔平 阿隆索2戰3轟追趕中

球季進入尾聲，全壘打王競爭越來越激烈，勇士隊歐森（Matt Olson）今天敲出本季第45轟超越大谷翔平獨居全聯盟第一；大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）則繼前戰面對水手隊擊出雙響砲後、今日又擊出第42轟努力追趕中。

國聯霸主勇士與戰績低迷的紅雀隊展開系列賽，歐森在第6局敲出本季第45轟，超越大谷翔平。儘管打線單場4轟，但勇士投手群崩盤狂丟10分，終場以6：10意外吞敗。

MATT OLSON IS LEADING THE MAJORS IN HOME RUNS!pic.twitter.com/RETzc7YA5O — Codify (@CodifyBaseball) 2023年9月6日

大都會阿隆索敲出本季第42轟。 路透通訊社

大都會今天作客國民隊，打線火力全開，總共有5人敲出全壘打，其中阿隆索在5局上開轟，終場以11：5大勝。

Pete Alonso can not stop hitting homers. 💥



That's No. 42 on the season for the Polar Bear. pic.twitter.com/NKJS3AKmDZ — MLB (@MLB) 2023年9月6日

阿隆索今年6月中因傷缺席一段時間，前陣子又陷入連11場未開轟窘境，導致進度有點落後，不過他近2戰擊出3轟，再度成為全壘打王強力競爭者。大谷翔平因右側腹斜肌緊繃連2戰未上場，全壘打支數正式被歐森超越，不過他仍領先美聯第2的白襪重砲羅伯特（Luis Robert）9支。