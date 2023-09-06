MLB／歐森炸裂第45轟超越大谷翔平 阿隆索2戰3轟追趕中
球季進入尾聲，全壘打王競爭越來越激烈，勇士隊歐森（Matt Olson）今天敲出本季第45轟超越大谷翔平獨居全聯盟第一；大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）則繼前戰面對水手隊擊出雙響砲後、今日又擊出第42轟努力追趕中。
國聯霸主勇士與戰績低迷的紅雀隊展開系列賽，歐森在第6局敲出本季第45轟，超越大谷翔平。儘管打線單場4轟，但勇士投手群崩盤狂丟10分，終場以6：10意外吞敗。
大都會今天作客國民隊，打線火力全開，總共有5人敲出全壘打，其中阿隆索在5局上開轟，終場以11：5大勝。
阿隆索今年6月中因傷缺席一段時間，前陣子又陷入連11場未開轟窘境，導致進度有點落後，不過他近2戰擊出3轟，再度成為全壘打王強力競爭者。大谷翔平因右側腹斜肌緊繃連2戰未上場，全壘打支數正式被歐森超越，不過他仍領先美聯第2的白襪重砲羅伯特（Luis Robert）9支。
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