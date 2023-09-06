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MLB／前3局3轟、2戰炸5轟 亞土維打瘋了締造狂紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人亞土維前3局就敲出3轟，連4打席全壘打、6打席敲出5轟寫下超狂紀錄。 美國聯合通訊社
太空人亞土維前3局就敲出3轟，連4打席全壘打、6打席敲出5轟寫下超狂紀錄。 美國聯合通訊社

太空人隊亞土維（Jose Altuve）手感燙到不行，昨天才敲出單場雙響砲，今天更是前3局就敲出3轟，連4打席全壘打、6打席敲出5轟，幫助球隊以14：1痛宰遊騎兵隊。

擔任第1棒的亞土維今天首打席就敲出406呎的陽春砲，2局上又是一發398呎陽春砲，兩轟苦主都是先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），3局上則跟進捕手馬多納度（Martin Maldonado）背靠背開轟，這次棒打中繼的丹寧（Dane Dunning）。

前3局就敲出三轟，根據「ESPN Stats」，亞土維是史上第4人，前3人是1930年的雷諾斯（Carl Reynolds）、2002年卡麥隆（Mike Cameron）、2016年馬恰多（Manny Machado）。

這兩戰加起來，亞土維6打席敲出5轟追平大聯盟史上最多，與2002年格林（Shawn Green ）、2012年漢米爾頓（Josh Hamilton）並肩，也是太空人隊史第1次。

這是亞土維生涯第一次在例行賽締造單場三響砲，2017年美聯分區系列賽對紅襪隊，他也曾在第1戰締造單場三響砲；至於連續兩場都有複數支全壘打，亞土維是隊史第4人，前一次是2000年的希達戈（Richard Hidalgo）。

後續2打席亞土維未能建功，5打數3安打的表現讓打擊率上升到3成21，本季也累積達15轟，今年季前因參加經典賽被觸身球擊中導致拇指骨折，亞土維缺席43場比賽，如今急起直追。

Manny Machado

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