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MLB／天使教頭不准大谷翔平上場 連團體照也缺席有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷自2021年9月以來第一次連兩場未先發，就連球隊團體照都找「替身」幫忙拍。 法新社
大谷自2021年9月以來第一次連兩場未先發，就連球隊團體照都找「替身」幫忙拍。 法新社

天使隊球星大谷翔平昨天因右側腹斜肌緊繃遭移除先發，今天又因相同原因缺陣，這是他自2021年9月以來第一次連兩場未先發，就連球隊團體照都找「替身」幫忙拍，事實上，大谷今天去針對傷勢做精密檢查。

這是大谷翔平自2021年9月以來，第一次連續兩場未先發，總教練尼文（Phil Nevin）賽前對媒體解釋，大谷狀況比昨天好，但因還在診斷中，因此不會先發，「他真的很想上場，所以他的感覺一定很糟糕。」

尼文也表示，球隊陣容是由教頭決定，因此認為大谷需要休息時就會讓他休息，也會一直保持溝通，「他想上場但我不讓他上場。」

至於大谷翔平是否會進入傷兵名單？尼文表示，目前還在檢查中，也只能夠提供這樣的答覆。

今天恰巧也是天使隊拍團體照的日子，然而穿著17號球衣的卻非大谷本人，而是由球團工作人員替身上場，事後再用Photoshop替換成大谷的臉龐，原因是大谷翔平今天針對右側腹斜肌緊繃進行檢查，無法出席。

大谷翔平 天使

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