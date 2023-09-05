MLB／睽違7年登大聯盟投手丘 前兄弟洋投麥力德解危後怒吼

前中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）7月時曾被紅人隊叫上大聯盟，沒想到一球未投就被DFA，隨後下放3A。今天他再度被紅人拉上大聯盟，面對水手隊繳出2.2局失1分好投，飆出三振化解危機時，還激動怒吼。

麥力德去年8月加盟兄弟隊，最終在洋將大限前被註銷，今天是他2016後首次在大聯盟出賽。紅人今天進行投手車輪戰，麥力德5局上接手，雖順利解決首名打者，但隨後馬上被佛德（Mike Ford）轟出陽春砲。

麥力德接下來跨局連續解決4名打者，6局上2出局後被連敲2安攻占二、三壘，關鍵時刻他用滑球讓蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）站著不動被三振，退場後激動怒吼。7局上他又在2出局後被連續上壘，教練決定換投，這局沒有失分，紅人終場也以6：3贏球。

A huge strikeout by Michael Mariot to get out of a jam in the sixth inning in Cincinnati‼️ pic.twitter.com/PXGA5r79bh — Bally Sports Cincinnati (@BallySportsCIN) 2023年9月4日

總計麥力德主投2.2局失1分，被敲出4支安打、投出2次三振和1次保送，防禦率3.38。他受訪時表示坦言曾有退休念頭，經紀人說服後才到獨立聯盟，他也談到重返大聯盟投手丘的心情，「我已經7年沒在大聯盟投球，很高興能在這裡比賽，感覺太好了。」