快訊

昨放颱風假無風雨跑去K歌 今突降暴雨...台中人哀號：可再放假嗎？

終於回應了！傳披藍袍選中正萬華立委 鍾小平親吐21字

侯友宜提65歲以上長者免健保費 葉金川籲1改革並行

MLB／睽違7年登大聯盟投手丘 前兄弟洋投麥力德解危後怒吼

聯合新聞網／ 綜合報導
前中信兄弟洋投麥力德。 報系資料照
前中信兄弟洋投麥力德。 報系資料照

中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）7月時曾被紅人隊叫上大聯盟，沒想到一球未投就被DFA，隨後下放3A。今天他再度被紅人拉上大聯盟，面對水手隊繳出2.2局失1分好投，飆出三振化解危機時，還激動怒吼。

麥力德去年8月加盟兄弟隊，最終在洋將大限前被註銷，今天是他2016後首次在大聯盟出賽。紅人今天進行投手車輪戰，麥力德5局上接手，雖順利解決首名打者，但隨後馬上被佛德（Mike Ford）轟出陽春砲。

麥力德接下來跨局連續解決4名打者，6局上2出局後被連敲2安攻占二、三壘，關鍵時刻他用滑球讓蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）站著不動被三振，退場後激動怒吼。7局上他又在2出局後被連續上壘，教練決定換投，這局沒有失分，紅人終場也以6：3贏球。

總計麥力德主投2.2局失1分，被敲出4支安打、投出2次三振和1次保送，防禦率3.38。他受訪時表示坦言曾有退休念頭，經紀人說服後才到獨立聯盟，他也談到重返大聯盟投手丘的心情，「我已經7年沒在大聯盟投球，很高興能在這裡比賽，感覺太好了。」

中信兄弟 紅人

相關新聞

MLB／大谷傷處非5年前動TJ的韌帶 不會就此封印投球

手肘韌帶出現撕裂傷的大谷翔平，會不會就此封印一刀？他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）今天受訪表示，雖然治療無可避免...

MLB／睽違7年登大聯盟投手丘 前兄弟洋投麥力德解危後怒吼

前中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）7月時曾被紅人隊叫上大聯盟，沒想到一球未投就被DFA，隨後下放3A。今天他再度被紅人拉上大聯盟，面對水手隊繳出2.2局失1分好投，飆出三振化解危機

MLB／ 「滿壘總是輪到我」雙城新秀8戰3發滿貫砲寫紀錄

雙城隊打線今天大爆發，以20：6大勝守護者隊，其中菜鳥路易斯（Royce Lewis）又在滿壘局面轟出全壘打，成為大聯盟首位8場轟出3發滿貫砲的新秀。 路易斯8月底曾上演連2戰滿貫砲紀錄，今天他

MLB／水手J-Rod生涯前兩季都「25轟25盜」 寫史上首見紀錄

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天再度開轟，本季已累積25發全壘打，成為首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。 羅德里奎茲8月打擊手感火燙，累積7發全

MLB／守護者第6局就派野手登板 教頭：如果明天能贏…

沒看錯，今天守護者隊在第6局就推出野手登板，捕手弗萊（David Fry）此役在大幅落後之下消化局數，後援4局、64球，...

MLB／天使教頭剛闢謠「關機」 大谷打擊練習就受傷退出打線

昨天有美媒指出大谷翔平接下來10天內會宣布本季關機，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）今天出面闢謠，沒想到大谷賽前因右腹斜肌緊繃，臨時被移出先發打線。 天使今天早上9點40分迎戰金鶯隊，尼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦