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MLB／ 「滿壘總是輪到我」雙城新秀8戰3發滿貫砲寫紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
路易斯。 法新社
路易斯。 法新社

雙城隊打線今天大爆發，以20：6大勝守護者隊，其中菜鳥路易斯（Royce Lewis）又在滿壘局面轟出全壘打，成為大聯盟首位8場轟出3發滿貫砲的新秀。

路易斯8月底曾上演連2戰滿貫砲紀錄，今天他在2局上滿壘時上場打擊，瞄準吉歐利托（Lucas Giolito）失投的速球，轟出左外野方向滿貫砲。路易斯第6局又在滿壘時敲安，進帳2分打點。他賽後表示，「這支球隊令人驚豔，他們讓我處在好的局面，教練制定出色先發打線，雖然我的棒次會一直變動，但滿壘總是會輪到我。」

根據《ESPN》統計，史上僅3位球員有達成過8戰3發滿貫砲，分別是1982年的派瑞許（Larry Parrish）、1968年的諾斯洛普（Jim Northrup）及1931年的賈里格（Lou Gehrig），路易斯是史上首位達成此紀錄的菜鳥。

大聯盟官網則指出，路易斯單季3發滿貫砲追平雙城隊史紀錄。新人年最多滿貫砲紀錄為4支，由2008年效力白襪隊的拉米瑞茲（Alexei Ramirez）創下。

值得一提的是，路易斯本季3發滿貫砲都是面隊守護者投手，前兩位分別是蕭恩（Bryan Shaw）和柯瑞（Xzavion Curry）。

雙城 守護者

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