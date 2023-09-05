MLB／守護者第6局就派野手登板 教頭：如果明天能贏…

沒看錯，今天守護者隊在第6局就推出野手登板，捕手弗萊（David Fry）此役在大幅落後之下消化局數，後援4局、64球，守護者終場以6：20輸給雙城隊，守護者官方X（推特）賽後發文也自嘲：「弗萊明天不會待命投球」。

守護者由剛從天使隊讓渡名單帶走的吉歐利托（Lucas Giolito）先發，投3局被敲7安打、3轟，狂失9分退場，隊史前一次有投手在穿上守護者（印地安人隊）球衣首戰就失9分以上，要追溯到2009年4月9日帕瓦諾（Carl Pavano）。

David Fry will not be available to pitch tomorrow night.#ForTheLand pic.twitter.com/B6q0JockRU — Cleveland Guardians (@CleGuardians) 2023年9月5日

前5局打完，守護者已以1：9落後，災難還在持續擴大，第6局還無出局數已讓連4棒上壘，路易斯（Royce Lewis）的安打讓兩隊的差距達到雙位數，守護者在此時換投，登板的人是弗萊。

弗萊後援4局被敲10安打、失7分，包括挨了3發全壘打，大聯盟採計逐球球速以來，不曾有投手單場超過30球在60哩以下，而弗萊此役最快球速58.9哩，也就是全部64球都在60哩以下。

守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，沒有人會希望上場遭遇這樣的重擊，但弗萊的心理素質足夠強壯，不會讓自己受到傷害，「現在我只希望，明天我們能有機會贏球，如果我們可以辦到，那他今天為我們吃下那麼多局就會是關鍵。」

弗萊也很清楚自己今天的任務，「我們只是試著想要省下牛棚，誰在意我今天投得怎樣呢？我投得好不好不是重點，重點是拿到出局數，慢慢投，不要受傷完成這場比賽就好。」

弗萊成為近35年來首位登板4局的野手，前一人為1988年5月14日紅雀隊歐昆多（José Oquendo），當時後援4局、65球。