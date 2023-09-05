MLB／天使教頭剛闢謠「關機」 大谷打擊練習就受傷退出打線

昨天有美媒指出大谷翔平接下來10天內會宣布本季關機，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）今天出面闢謠，沒想到大谷賽前因右腹斜肌緊繃，臨時被移出先發打線。

天使今天早上9點40分迎戰金鶯隊，尼文稍早受訪時強調除非大谷親口說不打，否則他會繼續上場，目前沒有不出賽徵兆。

沒想到尼文立刻被打臉，大谷在賽前打擊練習時，揮棒突然身體不適，原本預計擔任第二棒的他也被移出先發打線。球團隨後證實，大谷右腹斜肌緊繃，目前還不確定傷勢嚴重程度，位置將由朱力（Brandon Drury）頂替。

大谷翔平本季已累積44轟、95分打點，整體攻擊指數（OPS）1.066仍暫居大聯盟第1，全壘打數則被勇士隊歐森（Matt Olson）追平。