MLB／道奇壞消息！烏力亞斯二度家暴被逮傳遭聯盟調查

道奇隊先發左投烏力亞斯（Julio Urias）在美國時間周日遭警方逮捕，原因是涉嫌重大家暴案件，這是他2019年後再度因家暴被逮。

根據《ESPN》報導，烏力亞斯晚上11點多落網，凌晨1點左右入獄，4點47分以5萬美元交保，將於當地時間9月27日出庭。道奇球團發聲明表示，已得知烏力亞斯涉案，他不會隨隊參加接下來的6場客場比賽。

烏力亞斯不是第一次因涉嫌家暴被逮，他2019年雖未被檢方起訴，但仍違反大聯盟家暴政策被禁賽20場，大聯盟自2015年實施該政策後，沒有球員因家暴被禁賽2次。報導指出，聯盟已針對此次案件展開調查，烏力亞斯預計會被行政停職，最快例行賽最後一周歸隊。

現年27歲的烏力亞斯季後將成為自由球員，他上季以2.16防禦率拿下國聯防禦率王，塞揚票選排第3。儘管他本季防禦率暴漲至4.60、主投117.1局就挨生涯新高的24轟，但他先前仍被官網評選為10大自由球員。如今發生此案恐影響到身價，甚至許多網友認為，他可能像前隊友包爾（Trevor Bauer）一樣，轉戰日本職棒。