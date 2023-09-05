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MLB／大谷翔平曾拒天使安排檢查 經紀人認確有此事
傷了「世界至寶」大谷翔平，天使隊遭遇許多抨擊，總管梅納西（Perry Minasian）日前曝球隊曾主動建議大谷照MRI核磁共振檢查但被拒絕，大谷的經紀人巴列羅（Nez Balelo）今天也承認此事。
大谷在8月24日的出賽後診斷出手肘韌帶撕裂，而他今年的出賽負荷一直飽受質疑，休兵日寥寥可數，且受傷前已有抽筋、喊累等跡象預示恐有傷情，最終還是在持續出賽後出現傷勢，外界質疑天使「操壞」大谷，梅納西為此曾出面闢謠。
梅納西在8月27日的訪問中提到，在大谷的手指抽筋時，就曾建議他去照MRI，但大谷及他的經紀人拒絕，且他也認為即便檢查了，也不一定能避免傷勢出現，「沒有理由相信傷勢在24日之前就存在，就我們目前所獲得的資訊，這是在前一場出賽出現的狀況。」
巴列羅今天對此回應，對於天使釋疑大谷傷情的應對沒有任何意見，他能理解球團必須公開回應，他也證實在8月初大谷手指抽筋時，曾拒絕檢查。
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