MLB／大谷傷處非5年前動TJ的韌帶 不會就此封印投球

手肘韌帶出現撕裂傷的大谷翔平，會不會就此封印一刀？他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）今天受訪表示，雖然治療無可避免，但大谷熱愛投球，等他的肘傷復原後，絕對會重返投手丘、繼續二刀流。

大谷在8月24日診斷出手肘韌帶傷情，在那之後從未受訪，今天巴列羅的訪談為外界納悶已久的問題解開疑惑。

巴列羅表示，大谷在2018年動TJ韌帶置換手術的位置，目前韌帶還是完好無損，這次受傷的部位是其他位置，而他認為這是好消息。

巴列羅指出，大谷仍會繼續擔任打者出賽，「他的手肘無可避免必須接受治療，但會是什麼治療，TJ手術或非手術治療，現在還在評估。」

大谷將在今年季後成為自由球員，但上架的會是「投手大谷」+「打者翔平」或只剩單刀上架？巴列羅對此明確回應，「翔平明年會在某一隊的打線裡，繼續擔任指定打擊出賽，他熱愛投球，等他的傷勢復原後，毫無疑問他會回到投手丘上，繼續雙刀出賽。」