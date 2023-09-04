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MLB／美聯打點王連吞4K後敲再見轟 仰天激動發洩情緒

聯合新聞網／ 綜合報導
賈西亞。 美聯社
賈西亞。 美聯社

遊騎兵隊強打賈西亞（Adolis Garcia）今天比賽前4打席都吞K，9局下最後打席卻轟出再見全壘打，幫助遊騎兵以6：5氣走雙城隊，終止近期3連敗。

賈西亞揮棒當下就知道會飛出去，留在原地激動地發洩情緒，他賽後未接受訪問，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）則表示：「你可以看到他鬆一口氣，前面被三振4次，又在9局面臨2好球，我相信壓力會越來越大。他今天感覺不太好，但他把握那球，這對他和我們都很好，這是我們本季最重要全壘打之一。」

賈西亞成為大聯盟現代棒球（1900年）以來，第6位單場前4次打席被三振，第5打席轟出再見全壘打的球員。前5人依序是1983年費城人隊施密特（Mike Schmidt）、1986年大都會隊奈特（Ray Knight）、2001年洋基隊賈斯提斯（David Justice）、2015年教士隊諾里斯（Derek Norris）、2022年釀酒人隊卡拉提尼（Victor Caratini）。

賈西亞近期遭遇低潮，最近半個月打擊率只有0.164。不過他本季已累積34轟、100分打點，暫居美聯打點王。遊騎兵目前在美聯西區落後水手隊1場勝差，與太空人隊沒有勝差。

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